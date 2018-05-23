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Вбивство Веремія: суд скасував закриття справи проти Крисіна

1.5тЧитати новину російською

Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження проти керівника "тітушек" Юрія Крисина за підозрою у вбивстві журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Зокрема, в рішенні суду від 7 травня сказано, що суд розглянув клопотання адвоката про скасування постанови прокурора Євгена Красножона від 1 серпня 2014 року про закриття справи проти Крисина по ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу, передають "Українські Новини".

В судовому засіданні заявник, слідчий і прокурор підтримали скаргу, просили її задовольнити, зазначивши, що прокурор Красножон закрив кримінальне провадження проти Крисина незаконно, так як розслідування велося за іншими статтями КК.

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"З урахуванням викладеного оскаржувана постанова про закриття кримінального провадження не може вважатися законним і підлягає скасуванню", - постановив суд.

Таким чином, суддя повністю задовольнив клопотання адвоката. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Крисін відомий в кримінальних колах під прізвиськами "Шафа", "Криса", "Шрек". За версією правоохоронців, він є однією з ключових фігур в ієрархії тітушек-кримінальників, які займалися нападами, викраденнями, тортурами і вбивствами під час Майдану.

Однак всі ці роки правосуддя закривало очі на "подвиги" Крисина. Хвилю громадського обурення викликав несподівано м'який вирок у справі Веремія - умовне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Це спровокувало акції протесту в Києві.

За даними звинувачення, Крисін в ніч з 18 на 19 лютого 2014 організував групу людей, які вчинили напад на машину таксі, в якій перебував журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій. Крисін разом з іншими людьми бив журналіста бітами, поки один з учасників нападу не завдав Веремію смертельне вогнепальне поранення.

Дарницький районний суд Києва обрав 29 березня Крисіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів.

Читайте всі новини по темі "Розстріли на Майдані" на сайті "Обозреватель".

Теми
Розстріли на Майданієвромайдан
Особа
Юрій Крисін
Місце
УкраїнаКиїв
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