Вбивство Веремія: суд скасував закриття справи проти Крисіна

Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження проти керівника "тітушек" Юрія Крисина за підозрою у вбивстві журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Зокрема, в рішенні суду від 7 травня сказано, що суд розглянув клопотання адвоката про скасування постанови прокурора Євгена Красножона від 1 серпня 2014 року про закриття справи проти Крисина по ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу, передають "Українські Новини".

В судовому засіданні заявник, слідчий і прокурор підтримали скаргу, просили її задовольнити, зазначивши, що прокурор Красножон закрив кримінальне провадження проти Крисина незаконно, так як розслідування велося за іншими статтями КК.

"З урахуванням викладеного оскаржувана постанова про закриття кримінального провадження не може вважатися законним і підлягає скасуванню", - постановив суд.

Таким чином, суддя повністю задовольнив клопотання адвоката. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Крисін відомий в кримінальних колах під прізвиськами "Шафа", "Криса", "Шрек". За версією правоохоронців, він є однією з ключових фігур в ієрархії тітушек-кримінальників, які займалися нападами, викраденнями, тортурами і вбивствами під час Майдану.

Однак всі ці роки правосуддя закривало очі на "подвиги" Крисина. Хвилю громадського обурення викликав несподівано м'який вирок у справі Веремія - умовне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Це спровокувало акції протесту в Києві.

За даними звинувачення, Крисін в ніч з 18 на 19 лютого 2014 організував групу людей, які вчинили напад на машину таксі, в якій перебував журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій. Крисін разом з іншими людьми бив журналіста бітами, поки один з учасників нападу не завдав Веремію смертельне вогнепальне поранення.

Дарницький районний суд Києва обрав 29 березня Крисіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів.