"Вбивство" Бабченка розкрило дві головні цілі російських спецслужб - Луценко

"Розстрільний список" з 47 потенційних жертв серед журналістів і блогерів, отриманий в результаті спецоперації по імітації вбивства Аркадія Бабченка, свідчить про дві цілі Росії в гібридній війні проти українців.

Як заявив в Брюсселі 5 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко, в першу чергу це розплата за критику громадян Росії, журналістів, які зараз працюють в Україні і критикують Кремль, передає "Радіо Свобода".

"Спецслужби Росії мстять вбивством за будь-яку, як вони розуміють, зраду. Події в Великобританії свідчать, що ці методи живі не тільки в Україні", - заявив він.

Друга мета спроб убивств на території України, на думку Луценка - посіяти хаос.

"Друга частина російського плану - це сіяння хаосу в Україні шляхом вбивства журналістів як дуже впливових осіб в українському суспільстві. Операція була успішною, тому що у нас є затриманий організатор, зафіксовані його зв'язки з російськими спецслужбами, а також у нас є список потенційних жертв, яких українська держава тепер захистить краще", - пояснив Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня стало відомо про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка у власній квартирі. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що крім замаху на Бабченка в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб. 5 червня ЗМІ опублікували даний список.