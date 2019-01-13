В Одесі сталася страшна трагедія на будівництві: що про це відомо

В Одесі ввечері 12 січня на незаконному будівництві впав баштовий кран і спричинив смертельні травми молодику.

Як повідомив "Мегафон", інцидент трапився біля дельфінарію "Немо". За даними видання, будівництво належить соратнику мера Одеси Геннадія Труханова - Андрію Кисловському.

"Зараз тіло без участі поліцейських намагаються витягти, замітаючи сліди злочину. Поліцейські, які присутні на місці, не діють. Журналістів, родичів загиблого та працівників будівництва на місце не пускають", - повідомило видання.

ПП на будівництві факти

За даними "Фактів", загиблий - 32-річний житель Тарутинського району (південь Одеської області). За даними очевидців, є й інші постраждалі, яких з місця події відвезли в одну з приватних клінік міста.

За словами останніх, "завалився будівельний кран на базі КАМАЗа". Робочі спробували іншим краном підняти конструкцію, однак активісти перешкодили. Вони побоюються, що таким чином будуть знищені докази злочину.

"Щойно що на пляжі "Ланжерон", на будівництві пана Кисловського (депутат міськради від промерської фракції "Довіряй справам", співвласник дельфінарію. - Ред.) впав баштовий кран і вбив людину. У терміновому порядку намагаються все приховати і замилити!" - прокоментував відомий одеський активіст, лідер громадського руху "Зелений Лист" Владислав Балинський.

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

Як повідомили в поліції, за фактом події відкрито кримінальне провадження про порушення правил під час виконання небезпечних робіт (ч.2 ст. 272 КК України).

Пізніше на місце НП прибули бійці поліцейського спецпідрозділу "Корд", після чого почалися зіткнення, стрілянина. Присутніх журналістів відтіснили, невідомі у чорній формі застосували сльозогінний газ.

Балинський також розповів деталі трагедії. За його даними, автокран впав в котлован близько 15:00 в суботу.

"Перекидання техніки відбувалося досить повільно протягом мінімум 10 сек. Двоє різноробочих перебували в котловані під стрілою працюючого автокрана. Одній людині від падаючої стріли вдалося відхилитися. Другий тікав по вузькому коридору, захаращеному будівельним сміттям котловану і впав зачепившись ногою за арматуру. Стріла при падінні самим краєм, вдарила людини по спині в на рівні лопаток", - розповів активіст.

Він також пояснив, що падіння крана відбулося в результаті обвалення стіни котловану в наслідок порушення техніки безпеки і регламенту будівельних робіт.

"Робітники, які знаходилися на майданчику, стверджують, що кранівник відмовлявся працювати в таких умовах, але його "змусили"... Робітники на об'єкті почали викликати швидку відразу після події, але швидку допомогу охорона не пустила до місця події, посилаючись на те, що це приватна територія", - пояснив Балинський.

За його словами, пізніше на майданчик приїхала поліція і співробітники охоронної фірми, які почали виганяти свідків з місця НП. При цьому, активіст стверджує, що поліція в цей момент не діяла і не перешкоджала діям охорони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня під Одесою сталася страшна трагедія, в якій загинула вся сім'я. У своїй квартирі були виявлені тіла господаря, його дружини і 10-річної дочки. Попередньо повідомляється, що 37-річний чоловік задушив своїх 43-річну дружину та доньку, після чого наклав на себе руки.

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