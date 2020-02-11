"Голову йому нафіг!" У Криму влаштували бунт на телеканалі, де працівників змусили "з'їсти Трампа"

Незаконного "главу" Криму Сергія Аксьонова попросили перевірити діяльність російської державної телерадіокомпанії "Крым".

Анонімне звернення до нього від імені колективу з'явилося в соцмережах, пише "Крим.Реалї" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Співробітники пропагандистського ЗМІ закликали захистити їх від політики генерального продюсера каналу Олега Крючкова. У зверненні йдеться про "психологічні знущання" на каналі, нераціональне використання ресурсів і непрофесійне управління.

Кримський проросійський активіст Ілля Большедворов, який поділився листом, повідомив, що отримав його від "одного з журналістів".

"Автори звернення попросили не називати їхніх прізвищ, бо переживають, що і так зараз ніде працевлаштуватися не можуть, а якщо стане відомо, що вони вступили в такий відкритий конфлікт із міністерством інформаційної політики, то їм у Криму взагалі нічого не світить. Тому що їх колеги, які намагалися оскаржити свої звільнення в судах, потрапили, за їхніми словами, в "чорний список журналістів", яких нікуди в Криму на роботу не беруть", – розповів він.

Автори звернення стверджують, що політика Крючкова знищує телеканал "Первый Крымский" (входить у медіа-холдинг ТРК).

Звернення до Аксьонова Крим.Реалії

"Завдяки "титанічній праці" генпродюсера були закриті 98% власних програм телерадіокомпанії. Звільнено більше 200 фахівців... На звільнені базові посади призначаються люди без професійних знань, спеціальної освіти і досвіду. Основним критерієм відбору співробітників є "відданість" Крючкову", – сказано в листі.

Крім фінансових і програмних претензій у провину Крючкову закидають скандальну історію з поїданням торта у вигляді бюста президента США Дональда Трампа під час святкування 60-річчя телерадіокомпанії в травні минулого року.

Тоді цей торт із написом: "Спасибі за санкції" розрізали під овації і роздали співробітникам ТРК "Крым", а фото і відео опублікували на сторінці телеканалу в Facebook.

У Криму влаштували бунт на телеканалі Скрін відео

"Нам п'ять років заважають жити. Нам п'ять років заважають працювати. Нам закривають в'їзд багато країн. Тому ми вирішили відповісти. Сьогодні кримська "кремлівська пропаганда" офіційно з'їсть Трампа і всі санкції", – пояснював тоді Олег Крючков.

На відео можна почути, як хтось із присутніх каже про "Трампа": "Голову йому нафіг!"

Як писав OBOZREVATEL, окупанти за минулий тиждень не пропустили в анексований Крим більше 186 кг продуктів із материкової частини України.

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