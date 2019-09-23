У Криму окупанти задумали нове мегабудівництво: що відомо

В окупованому Росією Криму задумали побудувати універсальний десантний корабель – вертольотоносець.

Будівництво намір почати на суднобудівному заводі "Залив" в Керчі. Про це ТАСС повідомила "заступник міністра промислової політики Криму" Олена Елекчян.

"В даний час опрацьовується питання проектування і розміщення на виробничих потужностях суднобудівного заводу "Залив" проекту універсального десантного корабля", – зазначила чиновник в окупації.

Повідомляється, що побудувати і здати замовникові головний УДК планується в рамках ГПВ-2027 (держпрограми озброєнь), а серійний – до початку 2030 х років.

Універсальний десантний корабель, або ж вертольотоносець, здатний нести велике угрупування важких вертольотів різного призначення (до 16 вертольотів у "Містраля" і більше 30 – у американських типу Wasp), а також перевозити від декількох сотень до тисячі і більше осіб морської піхоти. УДК мають док для катерів та інших плавзасобів, щоб забезпечувати висадку десанту, перевозять бронетехніку.

Завод "Залив" Wikimapia

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія долає "мегапроекти" виключно в своїх столицях, а скільки-небудь великі будівництва в інших містах провалюються. Причина одна – всі гроші пішли на Крим.

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