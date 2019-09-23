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23 вересня • оновлено в 09:21
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У Криму окупанти задумали нове мегабудівництво: що відомо

8.2т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму задумали побудувати універсальний десантний корабель – вертольотоносець.

Будівництво намір почати на суднобудівному заводі "Залив" в Керчі. Про це ТАСС повідомила "заступник міністра промислової політики Криму" Олена Елекчян.

"В даний час опрацьовується питання проектування і розміщення на виробничих потужностях суднобудівного заводу "Залив" проекту універсального десантного корабля", – зазначила чиновник в окупації.

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Повідомляється, що побудувати і здати замовникові головний УДК планується в рамках ГПВ-2027 (держпрограми озброєнь), а серійний – до початку 2030 х років.

Універсальний десантний корабель, або ж вертольотоносець, здатний нести велике угрупування важких вертольотів різного призначення (до 16 вертольотів у "Містраля" і більше 30 – у американських типу Wasp), а також перевозити від декількох сотень до тисячі і більше осіб морської піхоти. УДК мають док для катерів та інших плавзасобів, щоб забезпечувати висадку десанту, перевозять бронетехніку.

Завод "Залив"

Завод "Залив"

Wikimapia

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія долає "мегапроекти" виключно в своїх столицях, а скільки-небудь великі будівництва в інших містах провалюються. Причина одна – всі гроші пішли на Крим.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим будівництво
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюляголовые разучились строить,исходят слюной и пускают пену от зависти.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"В Крыму оккупанты задумали новую мегастройку". Неужто будут коммунизм достраивать в отдельно взятой аннексированной территории?!
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Юг Руси
Юг Руси
Ох уж эти "укупанты", совсем "развалить" Крым хотят! Нужно срочно вмешаться Укроинне и остановить "разрушение"! )))))))))
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