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Суддю-втікача Чауса помітили в Молдові: опубліковано відео

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Українського суддю-втікача у справах Євромайдану Миколу Чауса, який підозрюється в отриманні хабара у $150 тис., помітили в столиці Молдови Кишиневі.

Його разом з охороною прямо посеред вулиці під час розмови по мобільному телефону зняли місцеві журналісти. Ролик опубліковано в YouTube.

Коли скандальний суддя побачив, що його знімають, то різко розвернувся та пішов в інший бік.

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На запитання кореспондента "Як у вас справи?" і "На якому етапі суду ваша справа?" він відповідати не став.

Микола Чаус

Микола Чаус

Страна

Як писав OBOZREVATEL:

  • У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали на гарячому при отриманні хабаря.

  • Він розглядав справу торговця наркотиками і раптом несподівано оголосив перерву. Після цього суддя пішов із будівлі, зустрівся з людиною, яка передала йому хабар, потім повернувся й виніс рішення на користь підсудного. Суддя сховав частину грошей у скляні банки, які закопав у городі.

  • Заарештувати Чауса українські прокурори не змогли через його суддівський імунітет, якого його могла позбавити Верховна Рада.

  • Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт квартири та автомобіля Чауса.

  • У свою чергу, він втік на територію окупованого Криму, а звідти – в Молдову.

  • 1 березня 2017 року він був затриманий співробітниками прокуратури країни. Після цього Україна направила в Молдову запит на екстрадицію судді-втікача.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Євромайдан
Особа
Микола Чаус
Місце
Молдова Кишинів
Теги
видео розслідування
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