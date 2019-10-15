Віддала окупантам майно Міноборони України: суддю Криму засудили за держзраду

Суддя анексованого Криму, яка визнала майно Міноборони України на півострові власністю Росії, заочно засуджена до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рішення прийнято Святошинським районним судом Києва в порядку спеціального судового провадження 8 жовтня, інформує прес-служба Генеральної прокуратури України.

Суддя визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Колаж

Відзначається, що Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях, а також ГПУ здійснювало процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні.

Під час розслідування та судового розгляду встановлено, що громадянка України, будучи суддею, умисно впродовж березня – грудня 2014 року забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації на території АР Крим шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим, а також виконання на його території функцій представника окупаційної влади держави-агресора.

19 грудня 2014 року Указом президента Російської Федерації зазначена особа була призначена суддею "Двадцять першого арбітражного Апеляційного суду Республіки Крим".

Із метою недопущення контролю української влади на території Криму своїми умисними діями вона надавала допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності країни.

Крім того, перебуваючи в складі незаконно створеного на території АР Крим "Севастопольського Апеляційного господарського суду", суддя приймала рішення про визнання майна Міноборони України власністю органів військового управління РФ.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ООН офіційно визнала порушення Росією Женевських конвенцій в окупованому Криму.

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