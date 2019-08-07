Моторошне самогубство братів на Харківщині: що трапилося

У селі Катеринівка Харківської області сталася трагедія. У власному сараї повісилися відразу два брата – 61-річний Сергій та 59-річний Олександр.

Як розповіли OBOZREVATEL місцеві жителі, причиною стало те, що одному з чоловіків сказали, що у нього може бути рак.

Про страшний діагноз сказав хтось зі знайомих

У самому селі шоковані цією трагедією. "Два брата жили разом, сімей у них не було, а батьки вже померли. Вони вдвох вели господарство. Будинок у них хороший, вони обидва господарські чоловіки. Незважаючи на те, що в будинку не було жінок, у них завжди було чисто, прибрано, їжа наготована", – розповів нам місцевий житель Сергій.

Будинок, де сталася трагедія Нацполіція

Обидва брата тримали курей, кроликів, качок. Старший, 61-річний Сергій, вже був на пенсії. Незадовго до трагедії він поїхав до Харкова, до родичів. Там йому зробили невелику операцію на обличчі, видалили пухлину. Але про те, що це злоякісне утворення, ніхто не говорив.

Правда, рана довго не заживала. І тоді хтось із знайомих йому сказав, що, може, у нього онкологічне захворювання.

"Замість того, щоб поїхати в лікарню, звернутися до лікарів, він вирішив, що у нього рак", – каже сусід.

Пішов в сарай і повісився

3 серпня Сергій повідомив своєму 59-річному брату Олександру, що він смертельно хворий. Як кажуть в поліції Харківської області, молодший брат був в стані алкогольного сп'яніння.

Село Катеринівка google карти

Ймовірно, брати посварилися. І тоді Сергій пішов у сарай і повісився. Коли Олександр побачив це, то теж вирішив звести рахунки з життям. Так їх двох і виявив в сараї один з родичів.

У селі припускають, що другий брат міг накласти на себе руки під впливом алкоголю.

"Хоча я б не сказала, що вони випивали. Сергій і не пив зовсім, Олександр небагато. Що на них найшло, не знаю. Може, другий брат вирішив, що не зможе вижити один. Адже вони все життя удвох, не сварилися, і взагалі дуже тихі та спокійні, ніхто про них слова поганого сказати не може", – зітхає сусідка Оксана.

Брати повісилися в сараї kharkov.comments.ua

Родичі з Харкова вже поховали братів. Для них це стало жахливою трагедією, ніхто й подумати не міг, що чоловіки здатні на таке. У поліції зараз проводять експертизи, щоб встановити точну причину смерті.

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