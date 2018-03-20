Прослушка Холодницького: з'явилися деталі операції

Прослушка в кабінеті глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького була встановлена співробітниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду.
Матеріали прослуховування знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка, повідомило джерело Censor.net.
Керівники ГПУ, НАБУ і САП поки не розкривають нових деталей операції.
Як писав "Обозреватель", "жучки" були закладені в акваріум.
20 березня ЗМІ повідомили про можливу відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".
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