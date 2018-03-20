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Прослушка Холодницького: з'явилися деталі операції

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Прослушка в кабінеті глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького була встановлена ​​співробітниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду.

Матеріали прослуховування знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка, повідомило джерело Censor.net.

Керівники ГПУ, НАБУ і САП поки не розкривають нових деталей операції.

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Як писав "Обозреватель", "жучки" були закладені в акваріум.

20 березня ЗМІ повідомили про можливу відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Назар ХолодницькийЮрій Луценко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Генеральна прокуратура УкраїниСпеціалізована антикорупційна прокуратураНАБУАнтикорупційне бюро України
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