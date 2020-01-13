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13 січня • оновлено в 17:45
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"Прив'язали до тросу наручниками": дружина в'язня Кремля розповіла про тортури окупантів

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Дружина кримського політв'язня Лемара Мемедемінова розповіла, в яких жахливих умовах окупанти етапували її чоловіка Нарімана Мемедемінова.

Про це вона розповіла для "Кримської солідарності" після побачення з чоловіком. Так, 24 грудня 2019 року чоловіка етапували в місто Шахти з Ростова, РФ.

"Перевозили їх на поїзді, це десь півтори години їзди. Коли з поїзда переводили в машину, натягнули трос і до нього зачепили їх наручниками. Вони з величезними сумками, прикуті до цього тросу, пересувалися від поїзда до машини. У СІЗО його помістили в загальну камеру на чотири людини. Він каже, що перше що кинулося в очі – це телевізор і він зрадів, так як останній раз він дивився телевізор в Сімферопольському СІЗО ", – розповіла кримчанка.

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Мемедемінова зазначила, що в СІЗО питну воду дають по одній годині вранці і ввечері. Прогулянки п'ять днів на тиждень, крім вихідних. У в'язнів відбирають ліки і видають за потребою.

У колонії чоловіка почали мучити турбувати болі в спині. В огляді лікаря росіяни йому відмовили.

Нагадаємо, що Нарімана Мемедемінова засудили 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Наріман і Лемара Мемедемінови

Наріман і Лемара Мемедемінови

Кримська солідарність

Наріман Мемедемінов – цивільний журналіст, блогер, активіст "Кримської солідарності", документаліст. Мемедемінова звинувачували в закликах до тероризму і виправдання терористичної діяльності за відео на Youtube від 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити близько 82,1 млн дол компенсації українським фірмам за майно, яке було забрано у них в включеному Криму.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим політв'язень
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ох и страшная тетка. Реально, Соколова на ее фоне прямо красавица. Это поди в тюрьму от такой красавишны сам слинял. Но в целом, вы должны такое... эээээ ну, скажем нейтрально - существо, предположительно женского рода, себе забрать. Она вам про пытки рассказывать будет. Хотя, если мужику с ней в постель приходилось ложиться, то ему сразу звание героя надо присваивать. Даже если он зажмуривался. Вы на его счастливую физиономию гляньте, сразу видно - страдает без жены.
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