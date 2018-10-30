Привласнив $60 млн: Ізраїль наполіг на видачі олігарха Олександра Грановського

Український мільйонер з Одеси Олександр Грановський може бути виданий ізраїльському правосуддю. Відповідне клопотання державної прокуратури уже затвердив Окружний суд Тель-Авіва.

Крім того, стало відомо, що 29 жовтня міжнародний відділ прокуратури Ізраїлю направив відповідний запит владі України, повідомляють "Вести. Израиль по-русски".

Як зазначено в рішенні суду, Олександр Грановський "не відреагував на повідомлення правоохоронних органів Ізраїлю, знайти його за вказаною у документах адресою неможливо". Оскільки мільйонер ухиляється від відповідальності, суддя виніс постанову про його затримання і примус з’явитися на судовий розгляд.

У січні 2018 року в Окружному суді Тель-Авіва бізнесменам Олександру Грановському, Григорію Гуртовому і Йосипу Шнеурсону були висунуті звинувачення у розкраданні, шахрайстві з обтяжувальними обставинами і махінаціями з цінними паперами на суму $60 мільйонів.

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У зв'язку з цим зазначалося, що у Олександра Грановського і його партнерів, крім великого бізнесу в Україні, було чимало ділових інтересів в Ізраїлі. Створені ним компанії володіли акціями великих ізраїльських концернів. Звинувачення стосуються діяльності олігарха у 2012-2016 роках.

Обвинувальний висновок було відправлено Олександру Грановському та іншим фігурантам за сприяння органів правосуддя України, однак жодної відповіді не надійшло. У травні 2018 року державна прокуратура Ізраїлю почала просувати питання про видачу ордера на примусову доставку обвинуваченого у суд.

За даними ЗМІ, олігарху належить холдинг, який керує його банками, готелями, медіаресурсами та іншим. Свого часу він намагався придбати холдинг IDB. Згідно із підозрами, для купівлі цієї компанії була збудована фінансова піраміда.

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Українська влада також вела декілька кримінальних справ проти Олександра Грановського за підозрою в ухилянні від податків, але до суду жодна з цих справ доведена не була.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році ГПУ оголосила підозру олігархові Олександру Грановському за його безпосередній зв'язок із тютюновим монополістом "Тедіс" — ребрендованим "Мегаполісом", до якого має відношення російський олігарх Ігор Кесаєв, власник заводу імені Дегтярьова, який постачав зброю для захоплення "зеленими чоловічками" українського Криму в березні 2014 року.