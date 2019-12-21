Пожежа в Одеському коледжі: стало відомо про гучне звільнення

В Одесі після трагічної пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який забрав життя 16 осіб, звільнили в запас скандального начальника обласного управління ДСНС генерал-майора Віктора Федорчака.

Також, згідно з наказом глави Державної служби України з надзвичайних ситуацій, звільнений від обійманої посади його заступник Михайло Вовк. Про це повідомляють "Факти".

Зазначається, що іншим наказом, з 20 грудня на посаду начальника облуправління призначений полковник Вадим Шулюк, який раніше був першим заступником Федорчака.

Начальника обласного управління ДСНС звільнили після пожежі в коледжі Одеси

Крім цього, під час сесії обласної ради 20 грудня розкрилися нові подробиці про трагедію. Як заявив глава обласного управління Нацполіції Олег Бех, під час навчального процесу в коледжі використовувалися обігрівачі, через що виникає питання про якість центрального опалення в установі.

Також було знайдено низку інших порушень: крім відсутності відповідної протипожежної системи та автоматичного оповіщення про небезпеку, в електрощитовій виявили "перемичку", що дозволяє значно збільшити навантаження на електромережу. Там стояло обладнання на 16 ампер, водночас зазначена "перемичка" дозволяла підвищити навантаження до 32-х.

"Зараз слідство встановлює особу, котра змінила схему роботи електроустаткування", – додав Олег Бех.

Віктор Федорчак od.dsns.gov.ua

Він зазначив, що в день пожежі, 4 грудня, на заняття повинні були з'явитися 230 студентів, але фактично були присутні 172 особи, а також 35 співробітників.

Займання, як відомо, трапилося на третьому поверсі в кабінеті завідуючої відділенням економіки і підприємництва, яка була відсутня в той момент у кабінеті. Потім, підкреслив Бех, вогонь поширився на верхні поверхи, а з них евакуація була майже неможлива – "шанси врятуватися практично дорівнювали нулю".

Також з'ясувалося, що під час допитів керівництво навчального закладу і викладачі в один голос заявляли, мовляв, у вересні та листопаді 2019-го в установі проводився інструктаж з протипожежної безпеки. Однак ніхто зі студентів не міг згадати про проведення подібних занять.

У день пожежі, 4 грудня, на заняття повинні були з'явитися 230 студентів slovoidilo.ua

Глава обласного управління Нацполіції додав: під час розслідування було встановлено, що на деяких поверхах провели реконструкцію, яка, ймовірно, й ускладнила вихід людей на вулицю. Зараз слідство перевіряє законність цих робіт.

Як зазначив начальник главку, швидкому поширенню вогню посприяла й "вагонка". За його словами, у 2014 році після перевірки адміністрацію навчального закладу закликали прибрати небезпечний будматеріал, але та цього не зробила.

"Ідентифіковано вісім тіл. Зараз під час слідчих дій визначають приналежність ще шести, які перебувають на експертизі", – сказав Бех.

Також додав, що в рамках слідства призначені 64 експертизи, зокрема 25 судово-медичних щодо травм, які отримали потерпілі, й 16 – пов'язаних із дослідженням тіл загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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