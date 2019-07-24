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/ Розслідування

"Показала всю себе!" Росія пішла на нову підлість у Криму

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У Сімферополі (анексований Росією Крим) "розграбували і розламали" майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ).

Це сталося після рішення суду про передачу храму в користування так званого російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму. Як розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент "Крим.Реалії", Мінмайна почало "внутрішній ремонт" приміщень собору (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Згідно з рішенням суду, в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але в той же час було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові приналежності. Зараз це все розграбовано і розламано. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші – не знаю", – сказав Климент.

Собор

Собор

Український дім/Крим.Реалії

За словами архієпископа, це трапилося, коли він був у США на конференції з релігійної свободи.

"Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає. – Ред.) світову спільнота і релігійна свобода", – вважає священнослужитель.

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У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки видання.

Собор

Собор

Український дім/Крим.Реалії

Собор

Собор

Український дім/Крим.Реалії

Собор

Собор

Український дім/Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська "влада" в анексованому Криму зажадала від представників Православної церкви України "звільнити приміщення" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Потім Арбітражний суд окупованого Росією Криму вилучив у Православної церкви України будівлю цього храму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Тег
ПЦУ
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Александров Сергей
Александров Сергей
А какое дело хох-ляцким свиньям до того, что Россия делает на СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Себостьян Прейро, Ваша сраная церковь не зарегестрирована на территории РФ. А если Крым это Украина тогда пойди и помоги или ссышь.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Александров Сергей, своя территория это магадан. А Крым это Украина!!! А по твоей логике. Нужно РПЦ выгнать так же с Киево Печерской лавры. Это же Киев творит наСВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ!!! У свинорусов двойные стандарты
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Яворский Сергей, почему обоссанцы удаляют коменты?! Удаляйте коменты свинорусов упыри
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