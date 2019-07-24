"Показала всю себе!" Росія пішла на нову підлість у Криму

У Сімферополі (анексований Росією Крим) "розграбували і розламали" майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ).

Це сталося після рішення суду про передачу храму в користування так званого російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму. Як розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент "Крим.Реалії", Мінмайна почало "внутрішній ремонт" приміщень собору (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Згідно з рішенням суду, в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але в той же час було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові приналежності. Зараз це все розграбовано і розламано. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші – не знаю", – сказав Климент.

Собор Український дім/Крим.Реалії

За словами архієпископа, це трапилося, коли він був у США на конференції з релігійної свободи.

"Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає. – Ред.) світову спільнота і релігійна свобода", – вважає священнослужитель.

У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки видання.

Собор Український дім/Крим.Реалії

Собор Український дім/Крим.Реалії

Собор Український дім/Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська "влада" в анексованому Криму зажадала від представників Православної церкви України "звільнити приміщення" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Потім Арбітражний суд окупованого Росією Криму вилучив у Православної церкви України будівлю цього храму.

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