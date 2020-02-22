Я понимаю, что тема Новых Санжар вызывает у многих румянец стыда и на психологическом уровне истощила энергетически и эмоционально сознательное большинство. Но с учетом того, насколько это была продуманная и спланированная операция, а отнюдь не всплеск эмоций подавляющего большинства жителей данного населенного пункта я продолжу указывать на явные следы вмешательства и содействия данному инциденту “третьей стороны”.

Во-первых, как я и писал в своей предыдущей статье: "И не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем и о существенной финансовой мотивации особо ретивых протестантов с Новых Санжар. Но, все это будет после и, увы, с меньшим информационными резонансом. Шок-контент всегда более привлекательный для масс, нежели правда". Так оно и произошло.

Стали появляться первые факты того, что, равно как и с “Жёлтыми жилетами” во Франции в Новых Санжарах радикализировались настроения через “засланных казачков”. В частности, среди наиболее активных жителей населенного пункта оказались вовсе не жители Новых Санжар.

Так, разбирая видео с места событий, пользователи социальных сетей и активисты уже распознали не раз мелькавших в объективах камер на разного рода акциях таких “путешествующих” персонажей как:

Олег Семиволос из Кропивницкого

Александр Федоров из Кривого рога

Александр Палко и т.д.

В итоге, убойной силой протестов оказались десятки титушек, свезенные со всей Украины. И не хватало в этой феерии безрассудства только звезды ватного кинематографа Марии Ципко.

Во-вторых, благодаря имеющимся видеозаписям можно сделать вывод, откуда питали информацию пришедшие на протесты люди – российские СМИ. Об этом, не стесняясь, говорят присутствующие на акциях немногочисленные жители Новых Санжар, что не единожды было запечатлено.

В-третьих, когда я услышал о таком городе как Новые Санжары, то сразу же отправился в любимую всеми энциклопедию Википедия. Причем, мне интересными стали все публикацию в рамках “Вики”. И, невероятно, но, не смотря на строгую редакционную политику ресурса, вот, что я увидел в описании этого населённого пункта на российском сегменте: “Является административным центром концентрации алкашей, наркош и быдла”.

Просмотрев же правки данного населенного пункта, я увидел просто сумасшествие корректировок текста, начиная с 20 февраля 2020 года. Страничку буквально заспамили исправлениями и внесением изменений.

Надо же, какое повышенное внимание, к страничке населённого пункта в Украине, с населением чуть более 8 тыс человек, в среде русегмента, с учетом того, что ввиду даже нынешних скандальных событий, на самом-то деле, там и более десятка правок не должно быть внесено.

Кстати о населении, и это — в-четвертых. Как я отметил выше, в Новых Санжарах чуть более 8 тыс жителей. При этом на протесты вышло менее 10% населения. Там даже 300 человек не набралось бы, по сути. Но, с учетом ещё и заезжих казачков, как вы думаете, сколько санжарян принимало участие в этом дебоше? А сколько из них это самоосознанные, адекватные люди, а не единичные субъекты с промытой российской пропагандой в черепной коробке субстанцией, называемой в научной среде – мозгом?

Читайте:

Ссылка

Получая ответы на эти вопросы, с сопоставлением всех вышеизложенных фактов, я делаю вывод, что мы в Новых Санжарах получили свою “Омерзительную восьмёрку”, являющуюся ничем иным как заранее спланированной и заготовленной провокацией. Но, как я и писал выше, разве об этом расскажет The Washington Post, "Голос Америки", NBC News, Reuters… Нет. А потому, спецоперацию можно считать успешной.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся