Навіть пуповину не відрізано: у Миколаєві мати викинула немовля на вокзалі

На автовокзалі в Миколаєві 14 липня знайшли тіло новонародженого в сміттєвій урні.

За даними прес-служби управління Нацполіціі міста в Facebook, труп дитини знайшли на 12-й платформі міжміського автовокзалу в Інгульському районі в пакеті.

Правоохоронці розшукують породіллю, яка викинула новонародженого. Місцеве видання "Новини N" повідомляє, виявила тіло дитини прибиральниця.

Вокзал у Миколаєві

"Прибиральниці збирали сміття з урн. В одній такій урні було знайдено пакет, який здався прибиральниці дуже важким. Вона пронесла пакет на якусь відстань, а потім все ж вирішила дістати важку ношу, а коли відкрила пакет побачила ручку дитини. На вигляд, це щойно народжена дитина. Очевидці також стверджують, що у малюка не відрізано пуповину і це дівчинка", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що співробітники швидкої допомоги констатували смерть. Правоохоронці з кінологом провели обшук на вокзалі.

Сміття, в якому знайшли тіло немовля

Поліція оточила місце події

Поліція допитала свідків

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня в місті Узин Київської області перехожі знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика біля сміттєвих контейнерів.

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