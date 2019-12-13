Головна Новини
13 грудня • оновлено в 23:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Намагалися приховати і знищити докази: СБУ нагрянула з обшуками до рятувальників ГСЧС через смертельну пожежу в Одесі

1.1т
Читати матеріал російською

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в службових приміщеннях Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) через пожежу в Одеському коледжі.

Про це повідомляє пресслужба відомства. За даними силовиків, співробітники СБУ перевіряють посадових осіб через неналежне виконання службових обов'язків та зловживання службовим становищем, що призвело до загибелі 16 людей.

Намагалися приховати і знищити докази: СБУ нагрянула з обшуками до рятувальників ГСЧС через смертельну пожежу в Одесі

slovoidilo.ua

Новини
Пожежа в Одесі: ДБР відкрило кримінальну справу проти рятувальників

За версією слідства, голови ГСЧС намагалися приховати і знищити документацію по проведеній перевірці протипожежного стану. Також вони намагалися знищити дозволи на експлуатацію приміщень навчального закладу.

Для документування дій представників відомства проводяться слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного управління ГСЧС в Одеській області. Зараз вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадових осіб ГСЧС, відзначають в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги