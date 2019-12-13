Намагалися приховати і знищити докази: СБУ нагрянула з обшуками до рятувальників ГСЧС через смертельну пожежу в Одесі

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в службових приміщеннях Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) через пожежу в Одеському коледжі.

Про це повідомляє пресслужба відомства. За даними силовиків, співробітники СБУ перевіряють посадових осіб через неналежне виконання службових обов'язків та зловживання службовим становищем, що призвело до загибелі 16 людей.

slovoidilo.ua

За версією слідства, голови ГСЧС намагалися приховати і знищити документацію по проведеній перевірці протипожежного стану. Також вони намагалися знищити дозволи на експлуатацію приміщень навчального закладу.

Для документування дій представників відомства проводяться слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного управління ГСЧС в Одеській області. Зараз вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадових осіб ГСЧС, відзначають в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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