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На атракціоні популярного курорту України загинула 3-річна дитина

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На популярному українському курорті в Кирилівці Запорізької області у басейні поряд із водяною гіркою потонула 3-річна дитина.

Хлопчик відпочивав разом із бабусею, повідомляється на сторінці its_zp в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами жінки, вона відволіклася на лічені секунди і не помітила, як малюк упав у басейн. Медики, які прибули на місце трагедії, вже не змогли нічим допомогти і констатували смерть дитини.

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У Кирилівці потонула дитина

У Кирилівці потонула дитина

Instagram its_zp

Нагадаємо: нещодавно в редакцію OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили нам шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки в 2018 році у Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту — безліч проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море, навколо турбаз гори сміття.

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність з надання різних розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

Щодо безпеки атракціонів також є великі сумніви, що підтвердилося НП із туристами, яким довелося приблизно 45 хвилин повисіти на висоті понад 50 метрів.

"Кожен підприємець, який бажає займатися бізнесом, повинен заплатити данину місцевій владі. Збір данини контролюється особисто Малєєвим. Наприклад: торгівля вином — 3 тисячі гривень, ларьок із шаурмою — 6 тисяч гривень, торгівля шашликом — 40 тисяч гривень і т. д." — повідомив нам місцевий житель на умовах анонімності.

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Також він додав, що місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, а й допускає злочинну халатність, яка призводить до загибелі людей.

"Протягом багатьох років рятувальні станції продавалися або здавалися в оренду. Через це гинули люди. Причому деяких вдавалося діставати з води, але через відсутність професійних рятувальників, вони вмирали на очах відпочивальників", — розповіли нам.

Зазначимо, що глава сільради Кирилівки Малєєв вже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році в нього проводила обшуки прокуратура, однак, за твердженням місцевих бізнесменів, він знову вийшов сухим із води.

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Іван Малєєв

Фото: Іван Малєєв

OBOZREVATEL продовжує стежити за ситуацією в популярному курортному селищі на Азовському морі й проводить власне розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НП на курортах не рідкість:

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Теми
Літній відпочинок відпочинок
Місце
Україна
Тег
відпочінок
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Николаев Олег
Николаев Олег
Жуткая ситуация, жалко мальчика. Но я вот что хотел рассказать, я в Кирилловке отдыхал с семьёй последние лет 8 до майдана гидности. Классное место. Мне никакой Крым не был нужен. Далеко ехать с Москвы и дороже. Не вру, я там каждое лето бычков ловил, лучшие воспоминания молодости. Жаль что так вышло с вашим долбанным нацизмом...
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