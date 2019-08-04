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Красиві пляжі Криму тонуть у фекаліях: відео з космосу

1.2т Читати матеріал російською

Один з пляжів анексованого Криму забруднений нечистотами після викиду в Блакитній бухті Севастополя, що можна побачити навіть з космосу.

Відповідні знімки надали вчені севастопольського Морського гідрофізичного інституту телеканалу НТС (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Блакитна бухта тоне в нечистотах

Блакитна бухта тоне в нечистотах

Зокрема, прорив каналізаційної труби глибоководного випуску КОС "Південні" стався на глибині 36 метрів, через що більше 70% неочищених стоків виявилися на поверхні води в прибережній смузі.

Пляма з нечистотами відео з космосу

Пляма з нечистотами відео з космосу

кадр з відео

Новини
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Нечистоти швидко поширюються уздовж узбережжя і потрапляють в бухту Балаклави. За словами заступника директора гідрофізичного інституту Антона Георга-Копулоса, придонні відклади вражено бактеріями, фосфатами, амонієм.

Вчені стверджують, що потрібно не одне десятиліття, щоб севастопольська бухта оговталася від екологічної катастрофи. Для цього проблему потрібно вирішувати негайно.

Красиві пляжі Криму тонуть у фекаліях: відео з космосу

фото з космосу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від викидів каналізаційних стоків постраждала Керч. Люди тікали з курорту, щоб не купатися в нечистотах. Тим часом, Росспоживнагляд взяв на пляжі проби морської води, заявивши, що вони відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
екологічна катастрофа
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