"Косив" під воїна АТО: що накоїв чоловік "слуги народу" і спільник Фукса

Цивільний чоловік депутатки Ганни Скороход, затриманий київськими правоохоронцями, намагався уникнути екстрадиції під виглядом учасника АТО й підробив документи для отримання українського громадянства. Також Олексій Алякін є "спiльником" російського олігарха Павла Фукса.

Детальніше про скандальні факти – в матеріалі OBOZREVATEL.

Продовження "банкету"

14 листопада 2019 року Алякіна затримали в Києві. Як заявила його цивільна дружина, народна депутатка фракції "Слуга народу" Ганна Скороход, причиною нібито стала її політична позиція.

Ганна Скороход та Олексій Алякін

У відповідь на звинувачення додали вогню очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голова парламентського Комітету з енергетики Андрій Герус. Вони заявили, що чоловік Скороход намагався впливати на роботу парламентарів і рішення, який вони ухвалюють під час підготовки законопроєктів.

Незабаром в ГПУ офіційно заявили, що Алякін оголошений в міжнародний розшук і його "взяли" за підозрою в особливо великому шахрайстві.

Однак російського банкіра вперше затримали співробітники спецпідрозділу "Альфа" СБУ на трасі Київ-Одеса ще 9 серпня 2018 року. Він був заарештований в рамках екстрадиційного запиту від Росії.

Олексій Алякін справді розшукується РФ за підозрою в особливо великому шахрайстві. Однак ніякої політики в цьому разі немає, як і переслідування "опозиціонера", а тим паче "воїна АТО".

Станом на сьогодні Алякін перебуває в публічній базі Інтерполу (є і прихована частина) серед розшукуваних злочинців.

Олексій Алякін в базі Інтерполу

Зазначимо, що після затримання у 2018 році значну роль у захисті Олексія зіграла співробітниця його компанії, що згодом стала його дружиною, а потім і депутаткою від партії "Слуга народу" – Ганна Скороход.

Джерела стверджують, що "просування" цивільної дружини проспонсорував саме Алякін – зробивши у такий спосіб собі страховку від "наїздів". А допомогти здобути перемогу на окрузі допоміг його старий партнер – російський олігарх Павло Фукс, у якого свої бізнес-інтереси в Україні

Цинізм по-російському

У 2018 році, в розпал судової епопеї в Україні, захист Алякіна давила на патріотичні почуття українців. Мовляв, як можна видавати країні-агресору особу, що воювала проти РФ на Донбасі?

Зокрема, адвокати заявляли, що банкір проходив службу в добровольчих підрозділах "Аратта" та "Айдар", забезпечував учасників АТО роботою й житлом. Це також стверджувала й Ганна Скороход.

Депутатка Ганна Скороход в Раді

Ба більше, вона запевняла, що таким, як її чоловік, потрібно пам'ятники ставити за все те, що він зробив "для цієї держави".

Однак ніяких доказів щодо "я_воював" та й справжнього волонтерства журналісти не знайшли.

Наприклад, командира 8 окремого батальйону УДА "Аратта" Андрія Гергерта інформація про те, що Алякіна пов'язують із його підрозділом, невимовно здивувала.

Андрій Гергерт ("Червень")

"Алякін ніколи не воював у "Араттi". Він бізнесмен. Він нам навіть не допомагав і не був нашим волонтером. Єдине – він колись влаштував двох наших хлопців на роботу. За це у мене попросили виписати йому подяку. Пам'ятаю, я це зробив. На цьому вся його допомога завершилася", – Гергерт.

Той факт, що на захист бізнесмена встав актор Пашинін, який справді був у "Араттi", комбат "Червень" пояснював давніми дружніми зв'язками цих двох людей. За інформацією Гергерта, Алякін фінансово брав участь у створенні фільмів, у яких ще в Росії знімався зірка "Грозових воріт". У будь-якому разі, все, що говорить Пашинін в контексті історії з Алякіним, в батальйоні просили вважати його особистою позицією.

У "Айдарі" – ні серед бійців, ні серед волонтерів, якi допомагали підрозділу – теж не знайшлося жодної людини, яка чула що-небудь про зв'язки Алякіна з цим підрозділом.

Що маємо в сухому залишку? Публічно Алякіна з АТО пов'язують лише його адвокати, його дружина і актор, який познайомився з ексбанкіром ще в РФ.

Тож спроба російського втікача-мільярдера розіграти "патріотичну карту" в Україні – має вигляд справді цинічний і брудний.

Шахрайство в особливо великих

Додамо, що Алякін незаконно отримав українське громадянство в 2013 році. Саме восени того року банк "Пушкіно", який залучив 24 млрд рублів приватних вкладів, через втрату платоспроможності позбувся ліцензії Центробанку РФ.

ЗМІ повідомляли, що до цього часу Алякін офіційно вже продав не тільки свою частку в "Пушкіно" (хоча, за деякими даними, продовжував ним володіти), але й інші свої банки, дрібніші – "Кедр", "Інтеркапітал-банк", "Оскський"," Маст-банк ". У лютому 2014 року відбувся продаж останнього – "Юнікорбанку".

Того ж 2013 року Алякін оголосив себе банкрутом. А його заборгованості перед кредиторами сягали тоді космічних сум.

Звинувачував Алякіна в шахрайстві і його колишній бізнес-партнер, відомий бізнесмен Сергій Полонський. Згідно із звинуваченням Полонського, експартнер вивів із його компанії Potok кошти і нерухоме майно на загальну суму понад 2 млрд рублів.

У грудні 2015 року Тверський райсуд Москви санкціонував його заочний арешт за звинуваченням у організації великих розкрадань з банку "Пушкіно" – йшлося про суму майже 10 млрд рублів. Подільники Алякіна вже отримали терміни і відбувають покарання.

Небезпечні зв'язки

Звернемо увагу на важливий момент: Олексій Алякін дуже тісно "працював" iз російським олігархом Павлом Фуксом. Зокрема, щодо того ж банку "Пушкіно", "Совкомбанку" і будівельного бізнесу в Москві. А там просто афера на афері.

До речі, відповідальності через шахрайство Павло Фукс тоді уникнув. Стверджують, що саме завдяки "даху" в ФСБ РФ, iз яким його пов'язувала (за твердженням російських джерел) багаторічна співпраця.

Однак зараз в Росії Фукса, як і Алякіна, звинувачують у особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ) – виведення з будівництва елітного житлового комплексу Sky House в Москві, пайовиків для якого приваблювала MosCityGroup, щонайменше 7 млрд рублів.

Зараз Павло Фукс прекрасно почувається в Україні. Однак він не захотів спокійно насолоджуватися "заробленим" внаслідок афер у РФ і "взявся" за українців.

Одна з найбільш цинічних афер олігарха Фукса вже в нашій країні – справа київського метрополітену. У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду, і тепер дві гривні з кожної (!) поїздки прямують безпосередньо до кишені путінського мільярдера.

Олексій Алякін і Павло Фукс – обидва втекли від відповідальності з Росії

Сумно те, що Україна стала зручним "притулком" для бізнесменів-аферистів iз РФ. З огляду на корумпованість нашої правоохоронної системи і різних структур, отримати громадянство України й певну гарантію захисту – не так вже й складно. Вся справа в "ціні питання".

І якщо у Олексія Алякіна таки забрали незаконно отримане громадянство України (через недостовірнi данi й фальшивi документи), то у олігарха Павла Фукса воно ще залишилося. Сподіваємося, тимчасово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які стали першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

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