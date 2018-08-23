Холодницький раптово перервав відпустку: спливла ще одна причина

В офісі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і в кабінеті одного з його заступників провели обшуки.

Як стверджує "Страна" з посиланням на джерело в САП, обшуки були санкціоновані судом.

Робоче місце Холодницького обшукували за його відсутності, через що він достроково вийшов з відпустки, яка була розрахована до 13 вересня.

Відзначимо, напередодні прес-секретар глави Генеральної прокуратури Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко відкликав Назара Холодницького з відпустки з двох причин, пов'язаних зі "справою рюкзаків" і спільним із ГПУ розслідуванням.

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Назар Холодницький

20 березня в кабінеті глави САП було знайдено підслухувальні пристрої. 27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Холодницького прослуховували, і розповів, що цим займалося НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ.

Пізніше він вніс подання до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із проханням розглянути питання про відставку глави САП. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) рекомендувала винести догану замість звільнення Холодницького.

Як писав OBOZREVATEL, сам Холодницький не був упевнений, чи варто оскаржити догану, назвавши рішення КДПК "справедливим". Одразу після цього глава САП пішов у відпустку, яка мала тривати понад півтора місяці.