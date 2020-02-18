Електрошокером у пах: 17-річний кримчанин зізнався про тортури у в'язниці

17-річний кримчанин Сервер Расільчак розповів, що поліцейські-окупанти катували його електрошокером і намагалися вибити зізнання у крадіжці грошей із автомийки.

Як пише "Крим.Реаліі", у ніч з 28 січня 2020 року 19-річний хлопець із батьком, його другом і дівчиною друга поїхали до Сімферополя. Вони зробили зупинку у Саках, виїхали на трасу, після чого їх автомобіль зупинили співробітники поліції.

Пізніше з'ясувалося, що компанію запідозрили у крадіжці грошей із автомийки "Мій сам".

Сервер Расільчак "Крим.Реаліі"

Допити велися у дуже жорсткій формі. "Він (слідчий – Ред.) поцікавився, як ми будемо розмовляти, як з людиною або як з твариною? Я кажу: як з людиною. Він мені знову каже, мовляв, ну розповідай. А я сиджу і не розумію, що мені йому розповідати. Де я вчуся, чи що? Загалом, я промовчав, він завдав мені перший удар електрошокером у цю частину ноги. І запропонував подумати ще п'ять хвилин", – розповів Сервер.

Правоохоронець кілька разів підносив електрошокер до паху хлопця, потім вони втрьох заламали його.

Аналогічні прийоми застосовували і до його батька. Хлопець уже зняв побої і звернувся із заявою в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, редактор видання "РИА Новости" Святослав Павлов заявив, що його жорстоко побили на курсах військових журналістів "Бастіон" в анексованому Криму, куди його направило керівництво.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!