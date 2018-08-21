Догана Холодницькому: Верховний суд відмовив НАБУ

Верховний суд відмовив Національному антикорупційному бюро у відкритті провадження про скасування догани директору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

"21 серпня 2018 року Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду ухвалив рішення, яким відмовив у відкритті провадження у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) про визнання протиправним та скасування рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення на Холодницького", - повідомляє прес-служба суду в Facebook.

За даними відомства, крім скасування догани, НАБУ просило зобов'язати КДКП розглянути висновок про дисциплінарний проступок у діях Холодницького і матеріали провадження.

"У рішенні ВС зазначено, що у судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб’єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується. Особи, за дисциплінарною скаргою яких КДКП приймає рішення у визначеному Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII "Про прокуратуру" порядку, не є суб’єктами дисциплінарного провадження і не наділені правом на оскарження в судовому порядку рішень КДКП як за результатами дисциплінарного провадження, так і за наслідками вирішення питання про його відкриття", - сказано в повідомленні.

НАБУ в разі незгоди може його оскаржити у Вищій раді правосуддя тільки при наявності дозволу КДКП. Крім того, можна подати апеляцію на рішення на розгляд Великої палати Верховного суду.

Нагадаємо, що 20 березня в кабінеті глави САП було знайдено підслухувальні пристрої. 27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Холодницького прослуховували, і розповів, що цим займалося НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ.

Пізніше він подав подання до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із проханням розглянути питання про відставку глави САП. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) рекомендувала винести догану замість звільнення Холодницького.

Сам він не був упевнений, чи варто оскаржити догану, назвавши рішення КДПК "справедливим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня Луценко підписав наказ про догану Холодницькому.