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1 жовтня • оновлено в 05:44
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Аксьонов відмовився бути "главою уряду" Криму: кого призначать окупанти

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Незаконний глава анексованого Криму Сергій Аксьонов відмовився від суміщення своєї посади зі статусом "керівника уряду".

На розгляд окупаційного "парламенту" півострова він вніс кандидатуру Юрія Гоцанюка для призначення на крісло нового кримського "голови уряду", передає "Крим.Реалії".

Відзначається, що це питання "депутати" повинні розглянути на засіданні в понеділок, 1 жовтня.

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"Про погодження призначення Гоцанюка Ю. М. на посаду голови Ради міністрів республіки Крим", – ідеться в порядку денному засідання "парламенту".

Нагадаємо, зараз Гоцанюк очолює окупаційний уряд півострова в статусі виконувача обов'язків віцепрем'єра, цей пост він зайняв після переобрання Аксьонова "главою" Криму 20 вересня.

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запросив президента України Володимира Зеленського на півострів.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим політика
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