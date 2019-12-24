Аксьонов назвав топ-3 проблеми Криму: як їх вирішити – окупант не знає

У окупованого Росією Криму є три головних проблеми: низькі доходи людей, високі ціни і рівень медицини.

Таку заяву зробив ватажок півострова Сергій Аксьонов 24 грудня на прес-конференції в Сімферополі, передає "Крим.Реалії".

За його словами, також існують великі проблеми з дорогами, дитячими садами і інші. Як вирішити їх – Аксьонов конкретно не відповів.

"Завдяки залізничному сполученню ми до літа зрозуміємо, як можна стабілізувати ціни. Ще у нас 17% громадян з доходами нижче того, щоб гідно забезпечити своє життя, до 2024 року плануємо вийти на 8%", – додав окупант.

Сергій Аксьонов uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затятий фанат Путіна зізнався в серйозній проблемі в Криму. Він порадив не їхати на півострів

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