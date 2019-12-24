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24 грудня • оновлено в 19:27
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Аксьонов назвав топ-3 проблеми Криму: як їх вирішити – окупант не знає

4.6т
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У окупованого Росією Криму є три головних проблеми: низькі доходи людей, високі ціни і рівень медицини.

Таку заяву зробив ватажок півострова Сергій Аксьонов 24 грудня на прес-конференції в Сімферополі, передає "Крим.Реалії".

За його словами, також існують великі проблеми з дорогами, дитячими садами і інші. Як вирішити їх – Аксьонов конкретно не відповів.

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"Завдяки залізничному сполученню ми до літа зрозуміємо, як можна стабілізувати ціни. Ще у нас 17% громадян з доходами нижче того, щоб гідно забезпечити своє життя, до 2024 року плануємо вийти на 8%", – додав окупант.

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затятий фанат Путіна зізнався в серйозній проблемі в Криму. Він порадив не їхати на півострів

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна Сімферополь
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Да ещё отсутствие воды и как следствие гибель сельского хозяйства
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1
0
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Lisenko Andrey, расслабься вода есть ,,поменее но есть,,риса из-за этого нет но некритично,,,невелика плата за отсутствие страны на у при которой не было и сотой доли тех плюсов что есть сейчас
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2
1
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Все решим и все будет ,,единственным чего не будет это бунД,уро,в, им здесь климат не тот,,рыло чистят ибо не вышли рылом то
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Николенко Саша
Николенко Саша
" – добавил оккупант."(с) очередное дно пробито)) местный житель сам себя оккупиpовал, ага.
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2
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