Однажды моя знакомая рассказала, что для оценки уровня заведений общепита она использует тест – "стакан воды". Приходя куда-либо, до основного заказа, и даже до взгляда в меню, она просит принести попить. И, мол, в Днепре ее просьбу почти нигде не удовлетворяют. Во Львове – повсеместно. А вот в Одессе – раз на раз не приходится…

- Для чего ты это делаешь?

- Ну как – это традиция, для здоровья! Перед едой полезно выпивать стакан воды. Не газированной. Не холодной. Не соленой. Просто воды. Стакан. Его и прошу. Это же не сложно, на любой кухне есть кулер или фильтр…

Я только пожала плечами. Подобной традиции не имею, но в тот период как раз вернулась из Италии. Вы же понимаете: еще неделю назад, стоило нам только присесть на стулья в любом генделе, навстречу с широкой улыбкой, кувшином и парой стаканов несся официант.

Далее могло выясниться все, что угодно. Например, блюда, которые хотели попробовать, здесь сделать не смогут, но нам рекомендуют уютное заведеньице через дорогу. Или что ресторан уже закрыт, но мы можем немного отдохнуть и выпить воды, пока персонал делает уборку.

А теперь мне предлагалось возводить это элементарное действие в главный критерий, по которому нужно судить высококлассные "общепиты"!

В последнее время участились мигрени. В принципе, это не проблема – в сумочке всегда есть лекарство, и если его вовремя растворить и принять… Понимаете, да?

У меня появилась необходимость иногда просить пресловутый "стакан воды".

Угадаете, какой ответ я получаю чаще всего?

- У нас нет просто воды!

Серьезно? А в чем же тогда вы варите спагетти?

- Ок, а какая есть?

Далее официант начинает загадочно взирать вдаль и перечислять дары альпийских ледников и кавказских недр…

- Знаете что, принесите мне, из всего упомянутого, самую обычную, не холодную, без газа. Именно такую, какой бы вы запивали таблетки.

На столе появляется чудо маркетинговой мысли, отражающееся в счете на сумму 50-70 грн.

Правда? Господа собственники и главные менеджеры, вы правда считаете, что навар от продажи бутылочки чего-то, ранее бывшего куском альпийского ледника, стоит больше, чем искренняя лояльность клиента? И что это банальное жлобство не останется неприятным послевкусием, каким бы шикарным не оказалось основное блюдо?