"Нас з'їдають блохи!" На Донбасі просять про допомогу

На Донбасі, в місті Слов'янськ, жителі району Лісовий страждають від напасті бліх. У ЖЕКах кажуть, що позбутися від комах не можуть, оскільки отрута розрахована на дві обробки в році і найближча буде тільки в кінці серпня.

У санстанції пообіцяли допомогти за 600 грн. Про це повідомляє видання "Слов'янські відомості".

"Меблі та килими стали розплідниками бліх, і я не знаю, як із ними боротися, все може прийти в непридатність. Кожна ніч - пекло, вони і в ліжку стрибають. Все б нічого, але в квартирі проживає маленька дитина, для якої це взагалі стало жахом", - написала постраждала від комах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на пляжі Одеси приструнили туристів із Росії.