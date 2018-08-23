"За дідів": в мережі спливло знакове відео параду при Януковичі

У мережі з'явилося відео військового параду в Києві в 2013 році. Українці, які були присутні там і пам'ятають як це було відзначили, що в той день по Хрещатику пройшлися ще й російські військові, несучи триколор.

Ролик опублікував користувач мережі Ельдар Алієв. Відзначимо, що з 2010 по 2013 рік в Україні не проводили паради на День незалежності. Віктор Янукович вирішив, скасувати їх в цілях економії бюджету.

"Звертаюся до тих, кому не подобається репетиція параду і проведення параду в Києві. Спеціально для вас знайшов -"ваш парад", 2013 року в Києві на Хрещатику, там і "На Берлін" і "За дідів" і "За Батьківщину!". Загалом все як ви любите - не дякуйте", - підписав відео автор.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві розгорнули найдовший прапор України. Його довжина склала 2700 метрів.