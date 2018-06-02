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КияниМедОбоз

Як виглядав Київ у ХХ столітті: десять вражаючих фото

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У мережі показали вражаючі фотографії Києва, зроблені в 50-80-х роках минулого століття.

Знімки опубліковані на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

На фотографіях зображені Національний театр опери та балету імені Т. Г. Шевченка, вулиця Заньковецької, площа Богдана Хмельницького, Поділ, Софійський собор, бульвар імені Т. Г. Шевченка, пішохідний міст через Дніпро, Володимирська гірка, Русанівка і Комсомольська (тепер Деміївська) площа.

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facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

Раніше в мережі показали незвичайні чорно-білі знімки Києва 50-60-х років.

Також CityOboz розповів, як каштани стали символом столиці.

Тема
Kyiv.City
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