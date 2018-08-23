Українські альпіністи розгорнули прапор Одеси на Казбеку

Група одеських альпіністів здійснила сходження на одну з найвищих вершин Кавказу - гору Казбек, де на висоті 5033 метрів розгорнула прапор Одеси.

Команда українських скелелазів вирушила в похід по Кавказьким горам з метою популяризація альпінізму, фітнесу та здорового способу життя, а також з патріотичним підтекстом, пише Оdessa.net.ua.

До складу команди увійшли семеро альпіністів. Підхід до підніжжя гори (до метеостанції, яка знаходиться на висоті приблизно 3653 м) здійснили за 3 дні.

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Далі група протягом трьох діб перебувала на висоті з метою акліматизації і на 4-й день здійснила сходження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Таджикистані в результаті жорсткої посадки вертольота через сильний вітер і погану видимість загинули російські альпіністи.