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"Пірнув" в яму: в Одесі стався трагікомічний інцидент з авто

1.7тЧитати новину російською

В Одесі в районі Аркадії водій автомобіля Nissan Micra потрапив в курйозну ситуацію, "припаркувавшись" в викопану комунальниками яму.

Інцидент стався навпроти виїзду з парковки спортивного комплексу "Спортлайф" на Генуезькій вулиці, пише dumskaya.net.

Автомобіль "пірнув" у яму

dumskaya.net/Ольга осики

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З якої причини автомобіль виявився в ямі - невідомо. Але витягувати його звідти довелося з допомогою евакуатора з маніпулятором.

Раніше CityOboz розповідав про те, як в Києві герой парковки залишив свій автомобіль на узбіччі дороги, зачепивши бампером залізну опору.

Читайте всі новини по темі "герой парковки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Odesa.Cityгерой парковки
Місце
УкраїнаОдеса
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Добрый дегь, у кoго гипертония - срoчнo чиcтитe соcуды! Этo навсeгдa сбивaeт давлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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