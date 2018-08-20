"Пірнув" в яму: в Одесі стався трагікомічний інцидент з авто

В Одесі в районі Аркадії водій автомобіля Nissan Micra потрапив в курйозну ситуацію, "припаркувавшись" в викопану комунальниками яму.

Інцидент стався навпроти виїзду з парковки спортивного комплексу "Спортлайф" на Генуезькій вулиці, пише dumskaya.net.

Автомобіль "пірнув" у яму dumskaya.net/Ольга осики

З якої причини автомобіль виявився в ямі - невідомо. Але витягувати його звідти довелося з допомогою евакуатора з маніпулятором.

Раніше CityOboz розповідав про те, як в Києві герой парковки залишив свій автомобіль на узбіччі дороги, зачепивши бампером залізну опору.