У Львові учні проміняли випускний на Італію

У Львівській гімназії Шептицького випускники відмовилися влаштовувати святковий банкет і відправляються натомість подорожувати до Італії.

Така традиція існує в навчальному закладі вже четвертий рік, говориться в сюжеті ТСН.

Однокласники Володимир і Анастасія повідомили, що їхній клас на кілька днів їде в Рим, а потім - ближче до моря.

Вартість подорожі в Італію обходиться учням в середньому в 300 євро - це фактично витрати на дорогу. Живуть діти при монастирях, каже директор школи отець Олег.

Він навчався і жив в Італії 10 років, тому про житло домовляється з друзями, а екскурсії дітям проводить сам.

Тим часом, на львівських ринках вартість однієї тільки вечірньої сукні стартує від 200 доларів.

Як повідомляв CityOboz, у Львові обрали найкрасивіших дітей.