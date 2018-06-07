Во Львове ученики променяли выпускной на Италию

Во Львовской гимназии Шептицкого выпускники отказались устраивать праздничный банкет и отправляются вместо этого путешествовать в Италию.
Такая традиция существует в учебном заведении уже четвертый год, говорится в сюжете ТСН.
Одноклассники Владимир и Анастасия сообщили, что их класс на несколько дней едет в Рим, а потом – поближе к морю.
Стоимость путешествия в Италию обходится ученикам в среднем в 300 евро – это фактически расходы на дорогу. Живут дети при монастырях, рассказал директор школы отец Олег.
Он учился и жил в Италии 10 лет, поэтому о жилье договаривается с друзьями, а экскурсии детям проводит сам.
Тем временем, на львовских рынках стоимость одной только вечернего платья стартует от 200 долларов.
Как сообщал CityOboz, во Львове выбрали самых красивых детей.