"Закрийте морди": в Тернополі розгорівся скандал із водієм-хамом

Маршрутник у Тернополі жорстко нахамив пасажирам під час поїздки.

Історією поділилася мешканка Тернополя Оксана Підборочинська-Семенів у себе у Facebook. Жінка їхала у 13-й маршрутці, коли почула, як водій грубо і різко спілкується з пасажирами. За її словами, серед них були люди старшого віку, вагітні жінки та дівчата, які також отримали "на горіхи" від чоловіка за кермом.

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Їхала я сьогодні 13 маршруткою з Крушельницької до Збаразького повороту і на пів дороги в мене таки терпець увірвався. Бидло яке нас везло і хамило вздовж дороги, не звертаючи уваги на те, що воно перевозить людей старшого віку, вагітних жіночок, дівчат тай зрештою людей. Обзиваючи їх, і з криками вигукуючи: "давай карточку, або вали до надала най тебе на своєму джипі везе" це вже був край, але коли я звернула йому увагу то тоді вже пішло " дибіли, бидло, а ти шо хочеш поговорити, я вже наговорився з такими як ти, що немаєш кого в інтернет закинути, тому нариваєшся на мне, це було просто пі...ц.

Я чесно кажучи була шокована, останнім часом доводиться часто їздити маршрутками, але сьогоднішня ситуація мене дуже обурила. А слова закрийте морди і їдьте тихо, мені вже 51 рік, я вже розумний, а ти хочеш мені щось довести чи просто немала з ким поговорити цілий день. Я в шокови. До чого ми котимось, що робиться в житті ось цього дибіло..да, який так озлоблений на весь світ)). Зрештою це ж його робота і він за неї отримує зарплатню))

А враження про нього склалось, що воно втікло з психлікарні, і все, що йому за 51 рік накипіло, це вислуховують прості люди, яким доводиться їздити з цею бидлотою, яка всигала хамити, обзивати, ричати, про те, не встигала видавати квитки людям, які оплачували готівкою))) Ніяк не можу зрозуміти, невже на цю бидлоту немає ніякої управи, ніколи не скаржилась на те, що підносять вартість на проїзд, в очевидь так потрібно, але шановні перевізники Ви в свою чергу знайдіть адекватних водіїв, а не х..р знає що)))".

У коментарях люди підтверджують хамство вищезгаданого водія. Також користувачі розповіли свої історії неприємностей з водіями маршруток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі розповіли про "приємнощі" від водіїв курортних автобусів.