Прикмети на 23 серпня: чого не можна робити

23 серпня в народі називали Лаврентій-Водоколихач. У цей день предки спостерігали за водою, щоб дізнатися, якою буде осінь і зима.

Детальніше про прикмети дня розповідає CityOboz.

Прикмети pixabay.com

Вважається, що в цей день вода в річках і озерах остаточно стає холодною, тому про купання в ній можна забути до наступного року. А ще по воді в цей день у народі визначали, якою буде осінь і зима. Так, якщо вона спокійна, то й осінь буде такою, а взимку не буде хуртовин.

Також пращури помітили, що, якщо в цей день піде дощ - то дощитиме і всю осінь. А сонячна погода в цей день віщувала теплу осінь і затяжне бабине літо.

А ще предки вірили, що Лаврентій, покровитель цього дня, може зцілити від хвороб очей і врятувати від пристріту і поганого впливу злих людей.

Але особливо цей день любили дівчата. Вважалося, що якщо зранку дівчина вмиється джерельною водою, то весь рік буде залишатися красивою і здоровою.

Раніше CityOboz розповідав, у який день предки приділяли особливу увагу коровам.