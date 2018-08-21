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"Провезти чиновників мордами по асфальту": відео дороги на Бердянськ розлютило українців

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У мережі з'явилося відео, на якому показують моторошний стан автомобільної дороги в сторону курортного Бердянська Запорізької області.

Відео опублікували в групі "Типове Запоріжжя" в Facebook. На ньому видно, що дорожне покриття практично відсутнє, а водії змушені виїжджати на узбіччя, щоб об'їхати глибокі ями.

Обережно! На відео звучить нецензурна лексика!

"Не все відразу. Дорога Охтирка-Харків була взагалі не проїзна. Сьогодні це нічим не гірше ніж в кращих містах Європи. Потерпіть трохи у вас теж так буде", "І так стан доріг по всій нашій області. На Прим-Пасад чи не краще"," Всіх чиновників прив'язати до машин і провезти мордою по асфальту .. ", - написали в коментарях до відео.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. Кілометрів доріг.

В Україні за підсумками 2017 року було побудовано більше доріг, ніж в рекордному 2011 році, коли країна готувалася до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012.

Тема
Zaporizhzhia.City
Місце
Україна
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Movin Anldrey
Movin Anldrey
Ехал неделю назад. Опошня - Гадяч еще круче.Хотя для такого курорта, конечно, позор.
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Куликова Елена
Куликова Елена
Здравствуйте, у когo гипертoния - срочнo чиcтитe сocyды! Это навсегдa сбиваeт давлeние дo 120/80 зa 1 курс http://razymnui.forumhi.com
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