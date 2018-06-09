Неймовірний арт-дворик в центрі Одеси: яскраві фото

У мережі показали яскравий двір будинку Бабеля в Одесі, який художники перетворили в цікавий арт-об'єкт.

Картини на стінах будівлі з'явилися в 2015 році під час реконструкції пам'ятника архітектури. Барвисті фотографії опублікував "Южный курьер".

Серед малюнків можна побачити одеситів на балконах, Оперний театр, карту центру міста, пам'ятники Воронцову, Катерині II і Пушкіну.

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

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uc.od.ua

Красиві картини також можна знайти і в підворітті, що розташоване у вході в двір.

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