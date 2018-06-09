Невероятный арт-дворик в центре Одессы: красочные фото

В сети показали красочный двор дома Бабеля в Одессе, который художники превратили в интересный арт-объект.

Картины на стенах здания появились в 2015 году во время реконструкции памятника архитектуры. Красочные фотографии опубликовал "Южный курьер".

Среди рисунков можно увидеть одесситов на балконах, Оперный театр, карту центра города, памятники Воронцову, Екатерине II и Пушкину.

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

Красивые картины также можно найти и в подворотне, что расположена во входе во двор.

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