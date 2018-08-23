"Марш нової армії": де і коли дивитися парад до Дня Незалежності

У п'ятницю, 24 серпня, в День Незалежності України, на Хрещатику та Майдані Незалежності в Києві з 10:00 пройде військовий парад - "Марш нової армії".

Як стало відомо раніше зі слів міністра оборони Степана Полторака, в рамках параду на головній вулиці столиці пройдуть 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців, серед них вперше і військовослужбовці-жінки. OBOZREVATEL з'ясував, де можна буде також дивитися парад дистанційно.

Фото: nv.ua

Підготовка до параду та репетиції вже проходять у столиці повним ходом, готуватися дійсно є до чого, масштаби святкового заходу вражають. За словами Полторака, відрізнятися новий парад буде не тільки розмахом і новинками техніки. Так, наприклад, ще однією особливістю маршу стане нове вітання українських військовослужбовців. Радянське звернення "Здравствуйте, товарищи!" і "Желаем (желаю) здоровья!" з цього року замінять на "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Фото: nv.ua

Фото: nv.ua

Фото: nv.ua

Фото: nv.ua

У мережі раніше вже з'являлися перші фото техніки та військових, а також кадри з авіацією над Києвом, несподівана поява якої викликала неоднозначні емоції городян. Деякі зізналися у соцмережах, винищувачі над містом їх налякали.

Наскільки відомо, "Марш нової армії" транслюватимуть канали "1+1", СТБ, "5 канал", стежити за появою онлайн-трансляції можна також на YouTube-каналі "112 Україна".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, вихідні 24-26 серпня будуть досить насиченими, в столиці крім святкування Дня Незалежності планується ряд яскравих заходів, в тому числі і гучний концерт гурту "Океан Ельзи" на НСК "Олімпійському". Детальніше про заходи прийдешніх вихідних читайте за посиланням.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стало відомо, що і чому українська "оборонка" не покаже на параді до Дня незалежності України 24 серпня.