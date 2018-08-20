"Люди просто мовчали": у Львові побили відомого трансгендера

У Львові невідомий чоловік побив знану активістку, дівчину-трансгендера Анастасію Домані. Інцидент стався у громадському транспорті, де було багато людей, які не виявили жодного співчуття до Насті.

Так, за словами потерпілої, один з пасажирів львівського трамвая, якому дівчина зробила зауваження, вкрай різко відреагував на її слова і почав у відповідь обзивати і поводитися неадекватно. Про це Домані написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора мене побили, вперше в житті, на грунті ненависті і через мою гендерну ідентичність. Заходячи в передні двері трамвая, я вперлася в чоловіка, який намагався купити талон у водія, не пройшовши до салону. Зробила йому зауваження, оскільки мене ззаду підштовхували інші пасажири. Той різко огризнувся, я відповіла. Далі все відбувалося вкрай погано для мене", - поділилася дівчина-трансгендер.

Потім, за словами Анастасії, чоловік почав їй погрожувати, різко хапати за лікті, а потім кілька разів ударив по обличчю.

"Той мужик став голосно обговорювати мою зовнішність, кричати "що це зайшло?", "ти хто таке, не мужик і не баба", "чого в спідницю вирядився?", підсів на вільне праворуч від мене сидіння і хапаючи за лікті погрожував. Я бачу його руки, очі, він стежить за моїм телефоном, - розумію, що зараз щось буде. На півслові він б'є мене у праву частину вилиці, окуляри розбиваються, головою, від сили удару, дістаю ручку переднього сидіння, потім два удари ще - в лоб і голову", - наголосила постраждала.

Також вона розповіла, що люди, які перебували у трамваї і все бачили, ніяк не відреагували на ситуацію, а просто мовчали і дивилися.

В результаті Домані звернулася в поліцію з вимогою порушити кримінальну справу. Наразі триває розслідування інциденту.

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