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"Ленін, ти так змінився": в мережі показали, що залишилося від вождя СРСР на Донбасі

1.9тЧитати новину російською

У Бахмуті Донецької області на місці пам'ятника радянського вождя Володимира Леніна - купа каміння.

Про це повідомила місцева мешканка Гаяне Авакян на сторінці в Facebook. "Ленін, ти так змінився. Розклеївся. Тебе прям не впізнати", - написала жінка під фото, на якому показаний центр міста.

У соцмережах користувачі підтримали демонтаж, а також в жартівливому тоні поцікавилися, чому мовчать місцеві комуністи.

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"Велика купа сміття, була, є і дай Бог, більше ніколи ..." - прокоментували в мережі.

"- А що ж місцеві комуністи? Де? Мовчать?

- Закінчилися.

- Слава Богу!"- написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леніну знайшли неочікувану заміну в Кривому Розі.

Особа
Володимир Ленін
Місце
УкраїнаДонецьк
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Здравствуйте, y когo гипертония - срочнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвлeние до 120/80 зa 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Здравствуйте, y когo гипертония - срочнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвлeние до 120/80 зa 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Ответить
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