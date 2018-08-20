"Прекрасно все!" Вигляд трансформаторної будки під Києвом здивував українців

У мережі з'явилися фото приголомшливо розписаної трансформаторної будки в одному з житлових комплексів Бучі (Київська область).

"Постійно забуваю показати, як ми тут культурно розвиваємося. Пішов гуляти з собакою - заодно картини подивився. Тому шо у нас тут чудово все - навіть трансформаторна будка", - написала мешканка комплексу Ольга Грицик.

У мережі вразилися таким підходом до прикраси території поруч із будинком.

"ААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!! Що це??????????????? Ти платила за таке???", "Чорт! Не там я живу" , "Якщо вже приїздити, то з речами. Я до вас назавжди переберуся", - написали в коментарях до посту Грицик.

Як повідомляв раніше CityOboz, мурал із зображенням сови в центрі Києва викликав захват жителів міста.