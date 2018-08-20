"Дно еволюції і беззаконня": в Одесі чоловіка побили через зауваження

В Одесі на парковці біля магазину "Ідеал" стався неприємний інцидент. Дівчина зробила зауваження хлопцям, які припаркували свій автомобіль в недозволеному місці, а ті у відповідь почали її ображати Після словесного конфлікту вони побили чоловіка, який за неї заступився.

Про це розповіла потерпіла Олена Олійник на своїй сторінці в Facebook. Дівчина зазначила, що поліція, яку вони викликали на місце події, так і не склала акт про неправильну парковку.

"Водій припаркованого авто "GEELY" на зауваження в його сторону за те, що він припаркувався на паркувальному місці для людей з інвалідністю "вилив" на мене шквал нецензурної лайки і хамського ставлення. Після почутого мій хлопець словесно став на мій захист. Внаслідок чого на нього напали і завдали ударів пасажири авто "GЕЕLY", - говорить потерпіла.

Олійник повідомила, що її хлопець отримав гематому голови, короткочасну втрату свідомості й мови.

Користувачі мережі обурені такою поведінкою порушників.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Львові невідомий чоловік побив активістку, дівчину- трансгендера Анастасію Домані. Інцидент стався в громадському транспорті, де було багато людей, які не проявили ніякого співчуття до Насті.