Чай по 55 грн і морозиво по 100: стали відомі ціни в фан-зоні Києва

У Києві на Хрещатику офіційно відкрили фан-зону фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Серед іншого на ній працює фудкорт. Найдешевше - напої, їжа коштує істотно дорожче, пише "Інформатор".
Там представлена національна кухня, а також популярні по всьому світу бургери, роли і різні десерти.
Зокрема, ціни на напої наступні:
сік 0,25 літра - 20 грн;
0,5 л води або солодкої газованої води (Pepsi, 7Up, Lipton) - 30 грн;
чашка чаю, еспресо або американо - 20 і 30 грн;
какао - 35 грн; капучіно, флет-уайт - 40 грн; латте, мокачіно - 35 і 45 грн;
фірмовий чай (на вибір: смородина-базилік, обліпиха-яблуко) - 55 грн.
Японська кухня:
місо-суп - 50, з лососем - 75 грн;
салат Хіяші - 90 грн;
роли з лососем - 180 грн, з копченим лососем - 200;
роли "Каліфорнія" з лососем в ікрі - 140 грн, з вугром - 180 грн;
футомакі з лососем - 130 грн;
"Золотий дракон" - 260 грн;
рисові чіпси - 40 грн.
Барбекю-меню:
Інформатор
Інформатор
шашлик: курка, свинина - 50 і 80 грн за 100 грам, телятина - 100 грн за 100 грам;
овочі-гриль - 40 грн за 100 грам;
картопля (по-селянськи, з салом, з паприкою) - 30 грн за 100 грам;
кукурудза - 50 грн за 100 грам;
плов - 90 грн за порцію;
салат - 30 грн за 100 грам;
сир сулугуні в лаваші - 60 грн;
борщ - 80 грн, куліш - 90 грн;
грінки - 40 грн;
Інформатор
Морське меню:
Інформатор
Інформатор
мідії, скумбрія, барабулька - 100 грн;
стейк лосося, креветка і рапани - 130 грн;
ца-ца - 100 грн.
Китайське меню:
рис (400 грам): з куркою - 130 грн, з телятиною - 140 грн, з креветкою - 160 грн;
добавки (сир, гриби, томати, болгарський перець, квасолю) - 30 грн.
Бургери:
"Велика телятина" - 130 грн, чізбургер - 150 грн, "4 сиру" - 170 грн.
Інформатор
Десерти:
морквяний пиріг - 80 грн; полуничний чізкейк - 80 грн;
повітряні вафлі: солодкі - 130 грн; солоні - 150 грн.
попкорн - 100 грн.
Інформатор
Морозиво:
великі порції в ріжках (всі смаки) - 100 грн;
на вагу (всі смаки) - 25 грн за 50 грам;
в маленьких стаканчиках - 20 грн.
Як повідомляв CityOboz, вболівальники можу скористатися безкоштовним Wi-Fi в центрі Києва.