Чай по 55 грн і морозиво по 100: стали відомі ціни в фан-зоні Києва

У Києві на Хрещатику офіційно відкрили фан-зону фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Серед іншого на ній працює фудкорт. Найдешевше - напої, їжа коштує істотно дорожче, пише "Інформатор".

Там представлена ​​національна кухня, а також популярні по всьому світу бургери, роли і різні десерти.

Зокрема, ціни на напої наступні:

сік 0,25 літра - 20 грн;

0,5 л води або солодкої газованої води (Pepsi, 7Up, Lipton) - 30 грн;

чашка чаю, еспресо або американо - 20 і 30 грн;

какао - 35 грн; капучіно, флет-уайт - 40 грн; латте, мокачіно - 35 і 45 грн;

фірмовий чай (на вибір: смородина-базилік, обліпиха-яблуко) - 55 грн.

Японська кухня:

місо-суп - 50, з лососем - 75 грн;

салат Хіяші - 90 грн;

роли з лососем - 180 грн, з копченим лососем - 200;

роли "Каліфорнія" з лососем в ікрі - 140 грн, з вугром - 180 грн;

футомакі з лососем - 130 грн;

"Золотий дракон" - 260 грн;

рисові чіпси - 40 грн.

Барбекю-меню:

Інформатор

Інформатор

шашлик: курка, свинина - 50 і 80 грн за 100 грам, телятина - 100 грн за 100 грам;

овочі-гриль - 40 грн за 100 грам;

картопля (по-селянськи, з салом, з паприкою) - 30 грн за 100 грам;

кукурудза - 50 грн за 100 грам;

плов - 90 грн за порцію;

салат - 30 грн за 100 грам;

сир сулугуні в лаваші - 60 грн;

борщ - 80 грн, куліш - 90 грн;

грінки - 40 грн;

Інформатор

Морське меню:

Інформатор

Інформатор

мідії, скумбрія, барабулька - 100 грн;

стейк лосося, креветка і рапани - 130 грн;

ца-ца - 100 грн.

Китайське меню:

рис (400 грам): з куркою - 130 грн, з телятиною - 140 грн, з креветкою - 160 грн;

добавки (сир, гриби, томати, болгарський перець, квасолю) - 30 грн.

Бургери:

"Велика телятина" - 130 грн, чізбургер - 150 грн, "4 сиру" - 170 грн.

Інформатор

Десерти:

морквяний пиріг - 80 грн; полуничний чізкейк - 80 грн;

повітряні вафлі: солодкі - 130 грн; солоні - 150 грн.

попкорн - 100 грн.

Інформатор

Морозиво:

великі порції в ріжках (всі смаки) - 100 грн;

на вагу (всі смаки) - 25 грн за 50 грам;

в маленьких стаканчиках - 20 грн.

Як повідомляв CityOboz, вболівальники можу скористатися безкоштовним Wi-Fi в центрі Києва.