Чай по 55 грн и мороженое по 100: стали известны цены в фан-зоне Киева

В Киеве на Крещатике официально открыли фан-зону финала Лиги чемпионов УЕФА.
Среди прочего на ней работает фудкорт. Самое дешевое — напитки, еда стоит существенно дороже, пишет "Информатор".
Там представлена национальная кухня, а также популярные по всему миру бургеры, роллы и разные десерты.
В частности, цены на напитки следующие:
сок 0,25 литра – 20 грн;
0,5 л воды или сладкой газировки (Pepsi, 7Up, Lipton) — 30 грн;
чашка чая, эспрессо или американо – 20 и 30 грн;
какао – 35 грн; капуччино, флэт-уайт – 40 грн; латте, мокаччино – 35 и 45 грн;
фирменный чай (на выбор: смородина-базилик, облепиха-яблоко) – 55 грн.
Японская кухня:
мисо-суп – 50, с лососем – 75 грн;
салат хияши – 90 грн;
роллы с лососем – 180 грн, с копченым лососем — 200;
роллы "Калифорния" с лососем в икре – 140 грн, с угрем – 180 грн;
футомаки с лососем – 130 грн;
"Золотой дракон" — 260 грн;
рисовые чипсы – 40 грн.
Барбекю-меню:
Информатор
Информатор
шашлык: курица, свинина – 50 и 80 грн за 100 грамм, телятина – 100 грн за 100 грамм;
овощи-гриль — 40 грн за 100 грамм;
картофель (по-селянски, с салом, с паприкой) — 30 грн за 100 грамм;
кукуруза – 50 грн за 100 грамм;
плов – 90 грн за порцию;
салат - 30 грн за 100 грамм;
сыр сулугуни в лаваше – 60 грн;
борщ – 80 грн, кулиш – 90 грн;
гренки – 40 грн;
Информатор
Морское меню:
Информатор
Информатор
ракушка – 200 грн;
мидии, скумбрия, барабулька – 100 грн;
стейк лосося, креветка и рапаны – 130 грн;
ца-ца – 100 грн.
Китайское меню:
рис (400 грамм): с курицей – 130 грн, с телятиной – 140 грн, с креветкой – 160 грн;
добавки (сыр, грибы, томаты, болгарский перец, фасоль) – 30 грн.
Бургеры:
"Большая телятина" — 130 грн, чизбургер – 150 грн, "4 сыра" — 170 грн.
Информатор
Десерты:
морковный пирог – 80 грн; клубничный чизкейк – 80 грн;
воздушные вафли: сладкие – 130 грн; соленые – 150 грн.
попкорн – 100 грн.
Информатор
Мороженое:
большие порции в рожках (все вкусы) — 100 грн;
на развес (все вкусы) – 25 грн за 50 грамм;
в маленьких стаканчиках — 20 грн.
Как сообщал CityOboz, болельщики могу воспользоваться бесплатным Wi-Fi в центре Киева.