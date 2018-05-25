Чай по 55 грн и мороженое по 100: стали известны цены в фан-зоне Киева

В Киеве на Крещатике официально открыли фан-зону финала Лиги чемпионов УЕФА.

Среди прочего на ней работает фудкорт. Самое дешевое — напитки, еда стоит существенно дороже, пишет "Информатор".

Там представлена национальная кухня, а также популярные по всему миру бургеры, роллы и разные десерты.

В частности, цены на напитки следующие:

сок 0,25 литра – 20 грн;

0,5 л воды или сладкой газировки (Pepsi, 7Up, Lipton) — 30 грн;

чашка чая, эспрессо или американо – 20 и 30 грн;

какао – 35 грн; капуччино, флэт-уайт – 40 грн; латте, мокаччино – 35 и 45 грн;

фирменный чай (на выбор: смородина-базилик, облепиха-яблоко) – 55 грн.

Японская кухня:

мисо-суп – 50, с лососем – 75 грн;

салат хияши – 90 грн;

роллы с лососем – 180 грн, с копченым лососем — 200;

роллы "Калифорния" с лососем в икре – 140 грн, с угрем – 180 грн;

футомаки с лососем – 130 грн;

"Золотой дракон" — 260 грн;

рисовые чипсы – 40 грн.

Барбекю-меню:

Информатор

Информатор

шашлык: курица, свинина – 50 и 80 грн за 100 грамм, телятина – 100 грн за 100 грамм;

овощи-гриль — 40 грн за 100 грамм;

картофель (по-селянски, с салом, с паприкой) — 30 грн за 100 грамм;

кукуруза – 50 грн за 100 грамм;

плов – 90 грн за порцию;

салат - 30 грн за 100 грамм;

сыр сулугуни в лаваше – 60 грн;

борщ – 80 грн, кулиш – 90 грн;

гренки – 40 грн;

Информатор

Морское меню:

Информатор

Информатор

ракушка – 200 грн;

мидии, скумбрия, барабулька – 100 грн;

стейк лосося, креветка и рапаны – 130 грн;

ца-ца – 100 грн.

Китайское меню:

рис (400 грамм): с курицей – 130 грн, с телятиной – 140 грн, с креветкой – 160 грн;

добавки (сыр, грибы, томаты, болгарский перец, фасоль) – 30 грн.

Бургеры:

"Большая телятина" — 130 грн, чизбургер – 150 грн, "4 сыра" — 170 грн.

Информатор

Десерты:

морковный пирог – 80 грн; клубничный чизкейк – 80 грн;

воздушные вафли: сладкие – 130 грн; соленые – 150 грн.

попкорн – 100 грн.

Информатор

Мороженое:

большие порции в рожках (все вкусы) — 100 грн;

на развес (все вкусы) – 25 грн за 50 грамм;

в маленьких стаканчиках — 20 грн.

Как сообщал CityOboz, болельщики могу воспользоваться бесплатным Wi-Fi в центре Киева.