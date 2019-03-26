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У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю: фото

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У Києві з'явився новий яскравий мурал з доповненою реальністю. Його намалювали на стіні гімназії-інтернату №13.

Автором муралу став художник Віталій Гідеван. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю: фото

"Я радий, що нарешті-то реалізував свою ідею муралу з АR. Навівши телефон на малюнок, можна побачити як картинка оживає, листя починає рухатися від легкого весняного вітерця. Світ самої маленької пташки-колібрі постає перед нами великим 12 метровим муралом", - написав Гідеван.

У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю: фото

Він зазначив, що для того, щоб картинка ожила необхідно завантажити додаток JiliviAr для смартфона, запустити його і навести на мурал або на фото Мура.

У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю: фото
У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі невідомі зловмисники пошкодили фрагменти настінного муралу, відкритого в честь 100-річчя Української Революції.

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