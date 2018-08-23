24 серпня 2018: яке сьогодні свято

24 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

День незалежності України, іменини Марії і Марка, виверження Везувію, вийшла операційна система Windows 95, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

День Незалежності України

Державне свято - День незалежності України, встановлений у 1992 році постановою Верховної Ради. Воно відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР "Акта проголошення незалежності України". В цей день в українських містах проводять паради і святкові заходи.

Іменини 24 серпня

Олександр, Марія, Марк.

Також 24 серпня

79 - Виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабія поховані під вулканічним попелом.

1572 - Варфоломіївська ніч, різанина гугенотів у Франції.

1949 - Вступив у силу підписаний у квітні договір про утворення НАТО.

1995 - Вийшла операційна система Windows 95.

Народилися 24 серпня

1787 - Джеймс Уедделл, англійський дослідник Антарктиди, першовідкривач моря Уедделла.

1928 - Левко Лук'яненко, український правозахисник, дисидент, політичний діяч.

1945 - Кен Хенслі, англійський рок-музикант, клавішник групи "Uriah Heep".

1947 - Пауло Коельо, бразильський письменник і поет.

1988 - Руперт Грінт, британський актор (роль Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера).

Раніше OBOZREVATEL писав, як Київ готувався до Дня незалежності України.