19 серпня 2018: яке сьогодні свято

19 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Іменини у Льва, Яблучний Спас, день народження Коко Шанель - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Яблуневий Спас

Яблучним Спасом називають свято Преображення Господнього. Це, перш за все, православне свято, тому в цей день прийнято ходити в храм, щоб освятити яблука, мед і букет з колосків пшениці.

Також 19 серпня

1856 - американець Гейл Борден запатентував спосіб отримання згущеного молока.

1967 - Пінк Флойд вперше потрапили в англійський хіт-парад кращих альбомів зі своєю дебютною платівкою "The Piper at the Gates of Dawn".

2004 - компанія Google почала продаж своїх акцій на фондовому ринку.

Народилися 19 серпня

1883 - Габріель "Коко" Шанель, французька кутюр'є, законодавиця моди.

1945 - Ієн Гіллан, британський рок-співак, вокаліст рок-групи "Deep Purple".

1946 - Білл Клінтон, 42-й президент США.

1951 - Джон Дікон, бас-гітарист англійської рок-групи "Queen".

