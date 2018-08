19 августа 2018: какой сегодня праздник

19 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Яблочный Спас

Яблочным Спасом называют праздник Преображения Господня. Это, прежде всего, православный праздник, поэтому в этот день принято ходить в храм, чтобы освятить яблоки, мед и букет из колосьев пшеницы.

Также 19 августа

1856 — американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока.

1967 — Пинк Флойд впервые попали в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой "The Piper at the Gates of Dawn".

2004 — компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.

Родились 19 августа

1883 — Габриель "Коко" Шанель, французская кутюрье, законодательница моды.

1945 — Иэн Гиллан, британский рок-певец, вокалист рок-группы "Deep Purple".

1946 — Билл Клинтон, 42-й президент США.

1951 — Джон Дикон, бас-гитарист английской рок-группы "Queen".

