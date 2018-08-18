19 августа 2018: какой сегодня праздник

19 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Именины у Льва, Яблочный Спас, день рождения Коко Шанель - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Яблочный Спас
Яблочным Спасом называют праздник Преображения Господня. Это, прежде всего, православный праздник, поэтому в этот день принято ходить в храм, чтобы освятить яблоки, мед и букет из колосьев пшеницы.
Также 19 августа
1856 — американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока.
1967 — Пинк Флойд впервые попали в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой "The Piper at the Gates of Dawn".
2004 — компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.
Родились 19 августа
1883 — Габриель "Коко" Шанель, французская кутюрье, законодательница моды.
1945 — Иэн Гиллан, британский рок-певец, вокалист рок-группы "Deep Purple".
1946 — Билл Клинтон, 42-й президент США.
1951 — Джон Дикон, бас-гитарист английской рок-группы "Queen".
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о народных приметах на Яблочный Спас и какие традиции связанные с этим праздником существуют.