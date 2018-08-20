Напівгола жінка влаштувала дебош на українському курорті: є відео

На курорті у Кирилівці Запорізької області відпочивальники влаштували п'яні розборки (щоб подивитися відео, прокрутіть у низ).

Відео з'явилося на YouTube. На ньому зображена агресивно налаштована молода жінка в самому лише роздільному купальнику. На початку вона лежить на землі посеред вулиці і несамовито кричить, явно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

На задньому фоні чутно, що дівчину звуть Анастасія і вона приїхала з Харкова. По ходу відео, вона вступає спочатку у словесну баталію, а потім і в бійку з жінкою, яка стоїть неподалік. Згодом до бійки підключаються інші люди.

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"Шкода лише, що записали тільки частину на вулиці, а до цього був скандал у дворі. Там дівчинка, яка була в синьому платті, билася з цією п'яною", "Харків, як так? Більше схоже на представницю російського містечка", "Фу! Стидовисько! Вона не з мого міста, не з Харкова!!!", - написали в коментарях до відео.

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