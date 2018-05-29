Друг тижня: чотири собаки Дніпра, які шукають дім

"Не купуй - візьми в притулку!" - девіз волонтерів з дніпровської організації "Вірність". CityOboz повністю згоден з такою постановкою питання і тепер на постійній основі пропонує своїм читачам завести вірного друга абсолютно безкоштовно.

У нашій добірці - чотири собаки з Дніпра, яким потрібен будинок прямо тут і зараз.

Всі тварини готові до переїзду і чекають саме вас.

Два брата-акробати. 2 місяці

Якщо ви відноситеся до щасливчиків, яким батьки одного разу таки купили цуценя, можете далі не читати. Якщо ж ваші дитячі роки пройшли в безплідному нитті, і Дід ​​Мороз вважав, що ви недостатньо гарні, щоб виконати ваше заповітне бажання, подолайте, нарешті, дитячі комплекси і самі подаруйте собі цуценя!

Виконуємо мрії за тел. 066-484-38-13

Миколайчик - шукач пригод. 1,5 року

Його девіз - бачити мету, вірити в себе і не помічати перешкод! Можливо, екстремальні захоплення і призвели до того, що пес позбувся лапи, але Миколайчик сповнений оптимізму і ентузіазму. Він шукає такого ж невгамовного господаря для спільного сходження на Говерлу або хоча б на 5-й поверх.

Якщо ви жадаєте пригод, телефонуйте за тел. 067-788-72-66

Беллочка - тренер з фітнесу. 2 роки

Відчуваєте, що саме час привести себе у форму? Вам допоможе тренер Беллочка Ранкові пробіжки за кішками, присідання з мискою собачого корму, перетягування повідця і плавання наввипередки за дохлою рибою - найефективніша програма тренувань. Скинути зайву вагу дозволить особлива дієта: сніданок з`їж сам, обід розділи з Беллочкою, вечерю віддай їй же.

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Їжачок без колючок. 6 місяців

Вам завжди хотілося погладити їжачка, але він занадто колючий? Спеціально для вас у нас є Їжачок! Він зовсім як справжній: симпатичний і привабливий, з очима-гудзиками і мокрим носиком, вміє смішно фиркати і згортатися клубком. Він зовсім без гострих голок і з довгим хвостом. Нашого Їжачка можна погладити і почухати йому черевце. Ну чим він гірший!

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Раніше CityOboz писав, що у Дніпрі заборонили вилов бездомних котів.